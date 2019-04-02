Ferhat Gürkan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ANKARA SİNCAN belediye başkan adayı olan Ferhat Gürkan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA SİNCAN ilçesinde toplam 11 aday ile yarışan Ferhat Gürkan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ANKARA SİNCAN adayı Ferhat Gürkan kimdir? Bağımsız ANKARA SİNCAN adayı Ferhat Gürkan yüzde kaç oy aldı?

Ferhat Gürkan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ANKARA SİNCAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Ferhat Gürkan SİNCAN ilçesinde % 0,10 oranında oy almıştır. SİNCAN ilçesinde % 0,10 oranında oy olan Ferhat Gürkan adlı Bağımsız adayı toplamda 293 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA SİNCAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.