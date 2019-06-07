Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk Filmi

Yönetmen
koltuğunda Murat Kuşçu'nun oturduğu 'Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk' film
inin oyuncu kadrosunda Tolga Yüce
, Çağla Şimşek, Tevfik İnceoğlu, Murat Kuşçu, Gönül Acar, Muharrem Erdemir
, Belkıs Akçil gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Murat KuşçuSenaryo:
Murat Kuşçu, Fidan BoduroğluOyuncular:
Tolga Yüce, Çağla Şimşek, Tevfik İnceoğlu, Murat Kuşçu, Gönül Acar, Muharrem Erdemir, Belkıs AkçilFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Ferhat ile Şirin: Ölümsüz AşkYapımcı Firma:
HMK FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
110 dk.Dağıtıcı Firma:
HMK FilmVizyon Tarihi:
14.06.2019Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Yönetmen
, Sinema