- Ferhat Öztorun: " Galatasaray karşısında güzel sonuç almak istiyoruz" Konyaspor , Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyorKONYA - Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürürken, yeşil-beyazlı futbolcu Ferhat Öztorun, sarı-kırmızılılar karşısında güzel bir sonuç elde etmek istediklerini söyledi. Konyaspor, 25 Ağustos Pazar günü 21.45'te deplasmanda Galatarasay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kayacık Tesislerinde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Konyasporlu futbolcu Ferhat Öztorun, lige kendi sahalarında Ankaragücü maçıyla başladıklarını hatırlattı. Liglerin her zaman biraz zorlu olduğunu dile getiren Öztorun, "Aslında oyun olarak ceza sahasının içinde buluşma olarak belki de en iyi maçlarımızdan birini oynadık ama bir türlü golü atmayı başaramadık. Belki gölü bulsaydık farklı gelebilirdi Ankara maçı. Geride kaldı. Şu anda çok zorlu bir maça gideceğiz. Galatasaray da lige istediği gibi başlayamadı Denizlispor deplasmanında. Zaten kendi sahasında çok iyi oynayan bir takım, taraftarıyla birlikte. Zor bir maç olacak ama biz yapabileceklerimize odaklanmak zorundayız. Güzel bir oyun çıkarıp iyi bir sonuç almak istiyoruz. Bunun neticesinde de gereken çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bizim adımıza güzel bir maç olur" şeklinde konuştu."İyi bir mücadele ile güzel bir sonuç elde etmek istiyoruz"Galatarasaray'ın lige mağlubiyetle başlamasını bir avantaj olarak değil, dezavantaj olarak gördüklerini belirten Öztorun, "Çünkü şu anda daha çok kazanmak isteyecekler kendi taraftarı önünde. Ama dediğim gibi şu anda artık her maç zorlu, Galatasaray deplasmanı her zaman zorlu olmuştur yine zorlu olacak ama bizim yapacaklarımız önemli. İyi bir oyun, iyi bir mücadele sergilersek güzel bir sonuç elde etmek istiyoruz" diye konuştu.