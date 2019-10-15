Ferhat Sarıkaya'ya verilen ceza hukuka uygun bulundu

İstinaf mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl hapse mahkum edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya'ya verilen cezayı hukuka uygun buldu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski savcı Sarıkaya'nın istinafa yaptığı başvuruyu esastan reddederek, verilen cezanın yerinde olduğuna karar verdi.

İstinafa yapılan başvuru üzerine, dava dosyasının incelendiği belirtilen kararda, "Mahkemenin yargılama sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, cezayı arttırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınarak, savunmanın inandırıcı gerekçelerle reddedilmesine, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak yerinde görülmüş olmakla istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Sarıkaya'nın tahliyeye yönelik talebini de inceleyen istinaf, "Sanığa yüklenen suçun niteliği, mevcut delil durumu, kaçma şüphesinin varlığı ve atılı suç bakımından tutuklama tedbirinin orantılı olacağı" gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan ilk tertip"

Eski savcı Sarıkaya, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Ekim 2005'te iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Umut Kitabevi'nin bombalanması olayına ilişkin "Şemdinli iddianamesi"ni hazırladı.

"Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan ilk tertip" olarak kabul edilen iddianamede, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, "Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı olduğu dönemde suç işlemek amacıyla çete kurmak" ile suçlandı.

Bunun üzerine Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), Sarıkaya'yı 20 Nisan 2006'da meslekten ihraç etti.

Mesleğe 2011'de yeniden kabul edilen ve Ankara Cumhuriyet Savcılığına atanan Sarıkaya, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma sonucu 1 Kasım 2018'de meslekten ihraç edilmişti.

Kaynak: AA