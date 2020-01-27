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Ferhat Tüneli'nde su sızıntısı onarıldı, yeniden trafiğe açılıyor

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Ferhat Tüneli'nde su sızıntısı olan bölge onarıldı.

27.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:59Ferhat Tüneli'nde su sızıntısı onarıldı, yeniden trafiğe açılıyor
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Ferhat Tüneli'nde su sızıntısı olan bölge onarıldı. Arkadaşlarımız tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyorlar. 10 güne kadar tünelimizi tekrar faaliyete geçireceğimiz kanaatindeyim" dedi.

Yaklaşık 1 ay önce Ferhat Tüneli'nde başlatılan bakım ve onarım çalışmalarının son halini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Sarı, bölgenin tespit edilen sıkıntısının giderildiğini ve bir hafta on gün içerisinde trafiğe açılacağını söyledi.

"Ferhat tüneli kısa sürede trafiğe açılıyor"

En geç 10 gün içerisinde tüneli takriben trafiğe açacaklarını belirten Sarı, "Su sızıntısı olan bölge onarıldı. Arkadaşlarımız tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyorlar. Yeni drenaj ve tahliye boruları eklemeleri yapıldı. İnşallah 10 güne kadar tünelimizi tekrar faaliyete geçireceğimiz kanaatindeyim. Amasyalı hemşehrilerimizin göstermiş oldukları sabırdan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar ki yaptığımız çalışma, gayret onların sağlığı, şehrimizin güvenliği açısındandır. Tünelimizde bundan sonra muhtemel bir sıkıntının olacağını düşünmüyorum. Teknik arıza ve hatalar giderildi. İnşallah 10 gün içerisinde tünelimizi trafiğe açmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - AMASYA

Mehmet Sarı, Amasya, Güncel

Kaynak: İHA

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