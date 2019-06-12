Feribot ile gemi çarpışacak sandı, suya atladı

İspanya 'da gerçekleşen olayda, bir kadın turist , içinde bulunduğu feribot ile gezi gemisinin çarpışacağını sanarak panik yaptı ve gemiden suya atladı. Panik anları amatör kameralarca kaydedildi.





Olay, İspanya'nın İbiza ve Formentera adaları arasında sefer yapan ve turistleri taşıyan feribotta meydana geldi. Seyir halindeki feribota arkadan yaklaşan gezi gemisi 'Balearia', feribotta bulunan turistlerin panik yaşamasına neden oldu. Feribot ile geminin çarpışacağını düşünen bir kadın turist, feribottan suya atladı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, arkadan yaklaşan geminin defalarca korna çalarak feribotu uyardığı; turistlerin ise panik yaşadığı görüldü.





Yerel medya, 'Kontiki II' isimli feribotun kaptanının bu olay sebebiyle kovulduğunu; suya atlayan kadın turistin ise sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Ayrıca, yetkililerin yaşanan olaya dair inceleme başlattıkları belirtildi.

Kaynak: DHA

- İspanya