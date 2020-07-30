Feribot iskeleleri arife günü ulaşımına sakin başladı

Kurban Bayramı arifesinde Çanakkale'deki feribot iskelelerinde beklenen yoğunluk oluşmadı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, dün geceden itibaren bayram tedbirlerini arttırdı.

Her bayram ülkenin çeşitli yerlerine gidecek kişilerin, Avrupa ve Anadolu yakalarında oluşturduğu yoğunluk ise bu kez oluşmadı.

GESTAŞ tedbirler kapsamında, Lapseki - Gelibolu hattında 6, Çanakkale - Kilitbahir ve Eceabat hattında 6, Kabatepe - Gökçeada hattında 2, Geyikli- Bozcaada hattında 2 gemiyle sefer yapacak.

Şirket Güney Marmara hattında ise 1 gemi ile 3 tur gerçekleştirecek.

Ayrıca Çanakkale-Bozcaada hattında 1 deniz otobüsü yaya yolcular için sefer gerçekleştirecek.

Toplam 17 gemi ve 1 deniz otobüsünün kullanılacağı süreçte, yoğunluk durumunda da saatsiz olarak doldur boşalt sistemiyle seferler yapılacak.