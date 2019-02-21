Feribot İskelesinde Düzenleme Yapılacak

ELAZIĞ (AA) – Baskil
Kaymakamı Oğuz Cem Murat
, Baskil Şehit Fethi Sekin
Feribot İskelesinde düzenleme yapılacağını söyledi.
Beraberinde İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Ali Erol
ve İlçe Emniyet Amiri Ferhat Erdi ile iskelede inceleme bulunan Murat, görevlilerden bilgi aldı.
İskelede çökme nedeniyle sıkıntı yaşandığını belirten Murat, "Su seviyesinde değişimlerin yaşanması nedeniyle feribot yanaşma yerlerinde araç indirme ve bindirmelerinde zorluk yaşanıyor. Ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için düzenleme yapılacak." dedi.
Güncel
Kaynak: AA