Feribot seferlerinde yaz değişikliği

Malatya
Büyükşehir Belediyesi Karakaya Baraj Gölü
üzerinde Battalgazi
ve Baskil
ilçeleri arasında hizmet vermekte olan feribot seferleri ile ilgili düzenlemeler yaptı. Malatya
'nın Battalgazi
ilçesi ile Elazığ
'ın Baskil
ilçesi arasında düzenlenen araçlı feribot seferlerinde yaz tarifesine geçildi. Tarım sezonunun açılması ile birlikte artan taşımacılık nedeniyle kış aylarında günlük karşılıklı 6 olan feribot sefer sayısı 12'ye çıkarıldı.
Yapılan açıklamada, sefer saatleri haricinde ihtiyaç görülmesi halinde ek seferlerin düzenlenebileceği, yoğunluklarda ise toplu taşıma araçlarının öncelikli olduğu belirtilirken, vatandaşlar Feribot Sefer saatlerini https://seyahat.yandex.com.tr ve http://malatya.bel.tr/duyurulur sitesinden takip edebilecekler. Vatandaşlar Feribot seferleri ile ilgili istek ve şikayetlerini ise mesai saatlerinde Malatya
Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün (0422) 377 13 68 numaralı telefonuna, 444 51 44 Çağrı Merkezi'ne ise 7/24 iletebilecek. - MALATYA
Kaynak: İHA
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