Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı

Endonezya'da Doğu Nusa Tenggara'dan kalkan bir feribotun bazı çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından son durağı olan Maumere limanına yanaşmasına izin verilmedi. 255 yolcunun bulunduğu feribotta durumun anons edilmesinin ardından 5 kişi panikleyerek denize atladı.

KIYIYA YÜZMEYE ÇALIŞTILAR

Yanlarına feribotta bulunan can yeleklerini de alan yolcuların kıyıya yüzmeye çalıştıkları görüldü. 5 yolcunun yara almadan kurtarılmasının ardından feribotun limana yanaşmasına izin verildi.

TÜM YOLCULAR KARANTİNAYA ALINDI

Tüm yolcuların karantinaya alınmasına karar verilirken, Maumere sağlık ekipleri feribottaki herkese koronavirüs testi yaptı. Ulaştırma bakanlığı sözcüsü Wisnu Handoko, yolculara sakin olmaları ve sağlık personelleriyle işbirliği yapmaları' çağrısında bulundu.