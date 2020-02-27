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Feribottaki yolcular takliye edildi

Çanakkale'de, Çardak-Gelibolu seferini yapan, iskele önünde oluşan kum adasına oturan özel şirkete ait feribottaki 4 kişi tahliye edildi.

27.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:47
'de, Çardak- seferini yapan, iskele önünde oluşan kum adasına oturan özel şirkete ait feribottaki 4 kişi tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, ilçesindeki Çardak İskelesi'nden Gelibolu'ya hareket eden "Aydın Kaptan 2" adlı feribot, buradan ayrıldıktan kısa süre sonra, kuvvetli akıntı nedeniyle denizde oluşan kum adasına saplandı.
Feribottaki 4 yolcu, tahliye olmak istediklerini belirterek, kaptana bilgi verdi. Bunun üzerine kaptan, durumu Lapseki Kaymakamlığı ve Liman Başkanlığı ile paylaştı.
Gerekli izinlerin verilmesinin ardından yolcular, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-9 isimli hızlı tahlisiye botu ile Lapseki'deki balıkçı barınağına getirildi.
Karaya inen yolcular, olay esnasında bir panik yaşamadıklarını, feribottaki personelin kendilerine yemek ve içecek ikramında bulunduğunu belirtti.
İskeleye yaklaşık 20 metre mesafedeki feribotta, ağırlıklı olarak kamyon ve tırların bulunduğu öğrenildi.
Feribotun kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Feribottaki yolcular takliye edildi

Çanakkale, Gelibolu, Lapseki, Çardak, Güncel

Kaynak: AA


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