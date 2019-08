Feribottan kendini denize attı

Kilitbahir- Çanakkale seferini yapan feribotun Çanakkale İskelesi'ne yanaşacağı esnada denize atlayan 60 yaşındaki H.E. isimli kadın yolcuyu, iskele personeli ve limanda bulunan bir başka vatandaş kurtardı.Akşam saatlerinde yaşanan olayda, feribottaki yolculardan H.E. kendini aniden denize bıraktı. Durumu fark eden iskeledeki Gestaş personeli ve limanda bulunan bir başka şahıs, denize atlayarak ilk kurtarma müdahalesini gerçekleştirdi. Denizden çıkartılan H.E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın yolcunun durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ÇANAKKALE