Feribotun makine dairesinde yangın çıktı, zor anlar yaşandı

Çanakkale- Eceabat
seferini yapan Karahasan-2 feribotunun makine dairesinde çıkan yangına müdahale edilirken, iskeleye yanaşamayan feribotta bulunan yolcuların tahliyesine başlandı. Yolcular, bölgedeki balıkçı tekneleriyle kıyıya ulaştırılıyor. Feribotta aracı bulunan bazı yolcular gözyaşlarına boğuldu. Çanakkale - Eceabat seferini yapan Karahasan-2 feribotun makine dairesinde saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın personelin kendi imkanlarıyla söndürülemedi. Bölgeye kurtarma römorkörleri sevk edildi. Kurtarma 4 römorkörü, feribota müdahale ederken, yolcular çevredeki balıkçı tekneleriyle kıyıya ulaştırıldı. Geminin iskeleye yakın bir noktada olmasının daha büyük bir olayı önlediği öğrenildi.
CAN PAZARININ YAŞANDIĞI FERİBOTTAKİ TAHLİYE ANLARI KAMERALARA YANSIDI Çanakkale-Eceabat seferini yapan feribotun makine dairesinde çıkan yangın sebebiyle yolcular feribottan itfaiye merdivenleri üzerinde yürütülerek tahliye edildi. Tahliye anlarında vatandaşların güçlükle karaya çıktıkları görüntülendi.
(Utku Yaşar Cüce - Cenk İşver-Selahattin Murathan Yıldırım/İHA)