Haberler» Güncel» Haber

Feribotun makine dairesinde yangın çıktı, zor anlar yaşandı

Çanakkale-Eceabat seferini yapan Karahasan-2 feribotunun makine dairesinde çıkan yangına müdahale edilirken, iskeleye yanaşamayan feribotta bulunan yolcuların tahliyesine başlandı.

18.07.2019 22:30
Çanakkale- Eceabat seferini yapan Karahasan-2 feribotunun makine dairesinde çıkan yangına müdahale edilirken, iskeleye yanaşamayan feribotta bulunan yolcuların tahliyesine başlandı. Yolcular, bölgedeki balıkçı tekneleriyle kıyıya ulaştırılıyor. Feribotta aracı bulunan bazı yolcular gözyaşlarına boğuldu. Çanakkale - Eceabat seferini yapan Karahasan-2 feribotun makine dairesinde saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın personelin kendi imkanlarıyla söndürülemedi. Bölgeye kurtarma römorkörleri sevk edildi. Kurtarma 4 römorkörü, feribota müdahale ederken, yolcular çevredeki balıkçı tekneleriyle kıyıya ulaştırıldı. Geminin iskeleye yakın bir noktada olmasının daha büyük bir olayı önlediği öğrenildi.
CAN PAZARININ YAŞANDIĞI FERİBOTTAKİ TAHLİYE ANLARI KAMERALARA YANSIDI Çanakkale-Eceabat seferini yapan feribotun makine dairesinde çıkan yangın sebebiyle yolcular feribottan itfaiye merdivenleri üzerinde yürütülerek tahliye edildi. Tahliye anlarında vatandaşların güçlükle karaya çıktıkları görüntülendi.
(Utku Yaşar Cüce - Cenk İşver-Selahattin Murathan Yıldırım/İHA) Feribotun makine dairesinde yangın çıktı, zor anlar yaşandı
Kaynak: İHA
Çanakkale, Eceabat, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:48   SPOR Fenerbahçeli futbolcular yeni sezon formalarını değerlendirdi
22:46   Ankara'da kilometre dolandırıcılarına 'Sayaç' operasyonu: 5 tutuklama
22:45   ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz boğazında İran'a ait bir insansız hava aracı düşürdüklerini...
22:41   Hafter güçleri Mitiga Havalimanı'nı vurdu
22:41   Sudan'da rejim karşıtı eylemlerde hayatını kaybedenler anıldı
22:40   "Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir İHA düşürdük"
22:38   Son dakika! Trump açıkladı! İran'a ait İHA'yı düşürdük