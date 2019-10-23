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Feride'den ilk kareler geldi

Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan yılın en renkli komedi filmi Feride'nin setinden ilk fotoğraflar geldi.

23.10.2019 10:32Feride'den ilk kareler geldi

Senaryosunu Zeynep Çamcı'nın kaleme aldığı filmin çekimleri İstanbul'un eski semtlerinden biri olan Yedikule'de başladı. Filmde her karakter için özel tasarlanan kostümler ve aksesuarlar çok konuşulacak.

Yer altında kahraman kostümleri dikilen bir atölye de terzilik yapan Feride'nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna baş kaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatan film, gücünü sevgiden alan kahramanların hikayesini seyirciyle buluşturacak.

Yapımcılığını UNG Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ali Yorgancıoğlu ve Zeynep Çamcı'nın birlikte oturduğu filmde; Zeynep Çamcı, Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Osman Akça, Ceren Taşçı, Ali Barkın, Aycan Koptur, Fırat Sobutay gibi başarılı birçok isim rol alıyor.


zeynep çamcı, İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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