Feride Namlıer Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KASTAMONU PINARBAŞI belediye başkan adayı olan Feride Namlıer isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KASTAMONU PINARBAŞI ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Feride Namlıer isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KASTAMONU PINARBAŞI adayı Feride Namlıer kimdir? BTP KASTAMONU PINARBAŞI adayı Feride Namlıer yüzde kaç oy aldı?

Feride Namlıer Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KASTAMONU PINARBAŞI belediye başkan adayı olarak gösterilen Feride Namlıer PINARBAŞI ilçesinde % 0,58 oranında oy almıştır. PINARBAŞI ilçesinde % 0,58 oranında oy olan Feride Namlıer adlı BTP adayı toplamda 9 adet oy sayısına ulaştı.

KASTAMONU PINARBAŞI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.