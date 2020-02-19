Haberler » Politika » Türkiye'den İdlib açıklaması: Tehdit teşkil eden tüm hedefler vurulacak - Haberler

Türkiye'den İdlib açıklaması: Tehdit teşkil eden tüm hedefler vurulacak

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedeflerin vurulacağını belirterek, "Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından geri çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir" ifadelerini kullandı.

19.02.2020 20:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:43

'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Esed rejiminin hain saldırılarında 13 şehit verdiğimiz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracağını belirten Sinirlioğlu, "Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından geri çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir" dedi.

BMGK'DAN REJİME "SALDIRILARA SON VER" ÇAĞRISI

Öte yandan, Suriye'nin kuzeyinde artan tansiyonu görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) toplantısında; ABD, Almanya ve İngiltere rejime, Türkiye'nin idlib'deki gözlem noktalarına yönelik saldırılarına son vermesi çağrısında bulunmuştu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın Suriye rejimine verdiği desteği kestiğini görmeyi istediğini belirterek, "ABD olarak, Suriyeli mültecilere yardım konusunda en fazla yükü taşıyan NATO müttefikimiz Türkiye'nin meşru çıkarlarını destekliyoruz ve Türkiye'nin çatışmalar nedeniyle yeni bir mülteci akını konusundaki endişelerini anlıyoruz. Türkiye'yi Suriye'nin kuzeybatısında gerginliği artırmakla suçlayan Rus yetkililerinin açıklamalarını kesinlikle reddediyoruz. Bunun sorumlusunun Esed rejimi ve Rusya olduğundan hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullanmıştı.

ABD, İngiltere ve AlmanyaABD, İngiltere ve Almanya'dan Esed'e İdlib çağrısı: Türkiye'nin gözlem noktalarına saldırmayın

Türkiye'den İdlib açıklaması: Tehdit teşkil eden tüm hedefler vurulacak

Birleşmiş Milletler, Feridun Sinirlioğlu, Türkiye, İdlib, Politika, Güncel


Politika

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 22:01:54