Feriha Öz kimdir? Doktor Feriha Öz nereli, kaç yaşındaydı?

Feriha Öz, 1933 yılında İstanbul 'da doğdu. 2 Nisan 2020 tarihinde ise koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. 1963-1972 yılları arasında Cerrahpaşa-Cerrahi kliniğinde patolog olarak çalıştı. Tiroid çalışmalarıyla adını duyuran Profesör Doktor Feriha Öz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Büge z'ün de kayınvalidesidir.

FERİHA ÖZ KİMDİR?

Öz, 1933 yılında İstanbul Kadıköy 'de dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Çamlıca Kız Lisesi'nin ardından 1951 yılında Fen Lisesi'nden mezun oldu.

1951 yılında İstanbul Tıp Fakültesinde eğitimine başladı, 1957 yılında doktor unvanını aldı. Fakülteden mezun oldu ve Yozgat 'ın Akdağmadeni kazasında sağlık merkezi doktoru olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi Patolojik Anatomi Kürsüsüne asistan olarak atandı.

Tiroid alanındaki çalışmalarıyla tanınan, 1962 yılında uzman olan Dr. Feriha Öz 1963-1972 yılları arasında Cerrahpaşa-Cerrahi kliniğinde patolog olarak görev yaptı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz'ün kayınvalidesi de olan Feriha Öz, evli ve 2 çocuk annesiydi. Edirne Tıp Fakültesi kurucu üyesidir.