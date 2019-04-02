Ferit Karabulut Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KÜTAHYA ALTINTAŞ belediye başkan adayı olan Ferit Karabulut isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KÜTAHYA ALTINTAŞ ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Ferit Karabulut isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KÜTAHYA ALTINTAŞ adayı Ferit Karabulut kimdir? Bağımsız KÜTAHYA ALTINTAŞ adayı Ferit Karabulut yüzde kaç oy aldı?

Ferit Karabulut Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KÜTAHYA ALTINTAŞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ferit Karabulut ALTINTAŞ ilçesinde % 24,81 oranında oy almıştır. ALTINTAŞ ilçesinde % 24,81 oranında oy olan Ferit Karabulut adlı Bağımsız adayı toplamda 785 adet oy sayısına ulaştı.

KÜTAHYA ALTINTAŞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.