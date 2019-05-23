Feriye'de Çocuklar Eğlence Ve Sanatla İç İçe!

Misafirlerini İstanbul'un ikonik manzarası eşliğinde sanatın, kültürün, gastronominin ve yeni nesil eğitimin içinde olduğu bambaşka bir dünya ile buluşturan Feriye, hafta sonu gerçekleştirilecek etkinliklerle çocuklara unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor.

25 Mayıs Cumartesi günü 11.30'da başlayacak "Beste's Wonderland" etkinliğinde çocuklar, Beste Önal ile müzik ve hikayeler eşliğinde mevsimsel meyve ve sebzeleri kullanarak kaba motor becerilerini geliştirici egzersizler yapacak. Etkinlik, temel hareketlerle koordinasyon, çabukluk, sürat ve denge gibi geliştirici ve eğlenceli egzersizleri kapsıyor.

26 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek etkinliklerin ilki olan "Bir Zaman Üç Zaman Çocuk Tiyatrosu", minikleri eğlenceli bir masal yolculuğuna çıkıyor. Sürprizlerle dolu 'Bir Zaman Üç Zaman' masal anlatısı saat 13.00'de başlayacak.

Günün bir diğer aktivitesi olan "Yaratıcı Okuma ve Uzay Aracı Yapım Atölyesi"nde çocuklar, "Astro ve Babi Ay'a Tırmanıyor" kitabının yazarları Gülşah Özdemir Koryürek ve Alper Baytekin ile birlikte yaratıcı okuma etkinliğine katılacak, aynı zamanda atık malzemelerden uzay aracı yapacak. Çocukların yaratıcılıklarını ortaya koyacakları atölyenin bitiminde imza günü düzenlenecek.

Çocuklar için tüm hafta sonu başlı başına bir eğlence ortamı sunan Feriye'de küçükler bir yandan eğlenirken diğer yandan öğrenmenin tadına varıyor. Feriye, herkesi her detayın özenle hazırlandığı, geliştirici ve eğlence dolu aktivitelerle dolu çocuk etkinliklerine davet ediyor.

Kaynak: Bültenler