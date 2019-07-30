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Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu'ya ziyaret

Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'yu makamında ziyaret etti.

30.07.2019 16:49 Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu'ya ziyaret
Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'yu makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Çiçekli, Ferizli ve Söğütlü'nün birbirine yakın ilçeler olduğunu söyledi.
Kaymakamlar olarak resmi izin günlerinde kaymakamlıklara vekalet ederek ilçelerdeki çalışmaları takip ettiklerini belirterek, "Bugün de Ferizli Belediye Başkanımızı ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledik ve ilçede yapılan çalışmaları değerlendirme fırsatı bulduk." dedi.
İsmail Gündoğdu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlçemizde belediye olarak yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler verdik. Sayın Kaymakamamızın devlet tecrübelerinden her zaman faydalanmak istiyoruz."

İsmail Gündoğdu, Çiçekli, Söğütlü, Ferizli, Güncel

Kaynak: AA

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