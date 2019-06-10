Ferizli Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Açılış konuşması ve yoklama ile başlayan Haziran ayı meclisinde tek gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Gündem maddesi olarak, "Otopark Yönetmeliği Plan Değişikliği yapılması" ile ilgili imar ve şehircilik müdürlüğünün teklifi imar komisyonuna oybirliği ile havale edildi.

Gündem dışı söz alan meclis üyeleri, HAKKARİ'de üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Sakaryalı hemşerimiz Uzman Çavuş Celal Hayta ve tüm şehitlerimiz için Allah'tan Rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır temennisinde bulundular.

Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: Bültenler