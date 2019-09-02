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Ferizli Belediyesi muhtarları bilgilendirme toplantısı düzenledi

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, kurum amirleri ve belediye birim amirleri katıldı.

02.09.2019 17:52 Ferizli Belediyesi muhtarları bilgilendirme toplantısı düzenledi

Ferizli Belediyesi tarafından muhtarları bilgilendirme toplantısı belediye hizmet binasında gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Gündoğdu, demokrasinin mihenk taşı olan muhtarlık kurumunun görev itibariyle belediye ve mahalleler arası bir köprü vaziyeti gördüklerini söyledi.

Başkan Gündoğdu'nun açılış konuşmasının ardından söz alan Başkan Yardımcısı Hakan Demirbaş, belediyenin yaptığı çalışmaları sunum şeklinde muhtarlara anlattı.

Muhtarlar, belediye, SEDAŞ, SASKİ ve AGDAŞ ile ilgili olan talep ve isteklerini Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'ya iletti. Talep ve istekler ilgili kurum ve birim amirleri tarafından not alındı. Başkan Gündoğdu sorunların biran önce çözümü konusunda talimat verdi.

Güçlü ekonomiyle, güçlü belediye olunabileceğine dikkat çeken Başkan Gündoğdu, bizde Ferizli için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan bu ekibimizle bu doğrultuda var gücümüzle çalışıyoruz. Belediye ekonomisine katkı sağlayacak her projenin takipçisiyiz. Tek bir kuruşun dahi hesabını yapıyoruz. Artık Ferizli'de tasarruf dönemi. Har vurup harman savuran belediyecilik anlayışı bu kadro ile bitti" dedi.


İsmail Gündoğdu, Gündoğdu, Ferizli, Güncel

Kaynak: Bültenler

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