Ferizli Belediyesi tüm imkânlarını Ferizlililerin hizmetine sunuyor

Ferizli Belediyesi, İçişleri Bakanlığımız tarafından Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için yürütülen çalışmalara destek veriyor.

Ferizli Kaymakamlığı bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Gurubu" ile ortak gerçekleştirilen çalışmada, Sosyal İşler Müdürlüğü Ekipleri tarafından, evden çıkmaları kısıtlanan 65 ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları bir telefonla evlerine ulaştırılıyor.

Koronavirüse karşı seferberlik

Tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs alarmına karşı adeta seferberlik ilan eden Ferizli Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan dezenfektasyon çalışmaları aralıksız sürerken, Kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Gurubu" kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen vatandaşların market alışverişleri ve eczane alışverişleri başta olmak üzere zorunlu ihtiyaçları sipariş olarak alınıp, Sosyal İşler Müdürlüğü ekibi tarafından evlerine teslim ediliyor.

Lütfen sokağa çıkmayın

Vatandaşlara evden çıkmamaları konusunda ikazda bulunan Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu , "Koronavirüse karşı başlattığımız mücadelemiz sürüyor. Sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen vatandaşlarımız için özel bir ekip kurduk ve onların tüm ihtiyaçlarını evlerine ulaştırıyoruz. Onlardan tek isteğimiz evde kalmaları. Biz onlara bir telefon kadar yakınız. Bu günleri de hep birlikte, beraber olarak atlatacağız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz kurallara harfiyen uymaları. Evde kalın, sağlıklı kalın" dedi.

Sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez

Başkan Gündoğdu, Koronavirüs ile mücadelede büyük özveri ile çalışan Ferizli Devlet Hastanesi'nde ilçede görev yapan sağlık personeline de teşekkür ederek, "Sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Onların hakkı ödenmez" ifadesini kullandı.

Dezenfektasyon çalışmaları tam gaz

Koronavirüse karşı tedbirleri hızlı şekilde aldıklarını vurgulayan Başkan Gündoğdu, "Ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Ferizli'de girilmeyen mahalle bırakmadık. Tüm mahallelerimizde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ortak alanlar dezenfekte edildi. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ekiplerin, çocuk parkları, pazaryerleri ve halkın kullanımına açık tüm alanlarda temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Gündoğdu, Ferizli Belediyesi'nin asli görevlerini aksatmadan sürdürdüğünü dile getirdi.

Sık sık anons yapılıyor

Öte yandan zabıta ekipleri tarafından her gün boyu sık sık yapılan anonslarda, "Lütfen zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemli." ifadeleri kullanılıyor.

Kaynak: Bültenler