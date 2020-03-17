Ferizli'de koronavirüs tedbirleri
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
17.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:58
Sakarya 'nın Ferizli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Ferizli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgın riskine karşı ilçe genelinde camiler, okullar, kamu binaları, duraklar ve diğer ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu , özel kıyafet ve ekipmanlı belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, alınan tedbirler ve öneriler konusunda vatandaşların sosyal medyada uyarıldığını kaydetti.
Gündoğdu, dezenfekte çalışmalarıyla koronavirüse karşı tedbir aldıklarını belirterek, "Dezenfekte çalışmasında insan sağlığına zararı olmayan dezenfektanlarla Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanılıyor. Yaptığımız planlamayla camiler, kamu kurumları, çocuk parkları gibi vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları dezenfekte edildi. Çalışmalar ilçe genelinde devam ediyor. Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı gerekli önlemlerimizi almaya devam ederek, oluşabilecek tehlikelerin önüne geçeceğiz inşallah. Rabbim ülkemizi her türlü bulaşıcı hastalıklardan, belalardan ve afetlerden muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.
Ferizli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgın riskine karşı ilçe genelinde camiler, okullar, kamu binaları, duraklar ve diğer ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu , özel kıyafet ve ekipmanlı belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, alınan tedbirler ve öneriler konusunda vatandaşların sosyal medyada uyarıldığını kaydetti.
Gündoğdu, dezenfekte çalışmalarıyla koronavirüse karşı tedbir aldıklarını belirterek, "Dezenfekte çalışmasında insan sağlığına zararı olmayan dezenfektanlarla Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanılıyor. Yaptığımız planlamayla camiler, kamu kurumları, çocuk parkları gibi vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları dezenfekte edildi. Çalışmalar ilçe genelinde devam ediyor. Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı gerekli önlemlerimizi almaya devam ederek, oluşabilecek tehlikelerin önüne geçeceğiz inşallah. Rabbim ülkemizi her türlü bulaşıcı hastalıklardan, belalardan ve afetlerden muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA
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