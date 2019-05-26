Ferizli'de mahalle muhtarlığından iftar

Ferizli
'de Damlık Mahalle Muhtarlığı tarafından iftar verildi.
İftara, Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü
, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Demirbaş, Ferizli Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Bahattin Paşalı
, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile mahalle sakinleri katıldı.
Kaymakam Arslanköylü, yaptığı konuşmada ramazan ayının birlik, beraberliğin ve paylaşımların en fazla olduğu ay özelliği taşıdığını söyledi.
Mahalle muhtarı Mehmet Karadeniz
ise mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi adına iftar programı düzenlediklerini kaydetti.
Paşalı
, Ferizli
, Güncel
Kaynak: AA