Ferizli'de öğrenme şenliği

Ferizli Kaymakamlığı
Halk Eğitim Merkezi tarafından öğrenme şenliği düzenlendi.Kaymakamlık
hizmet binası girişinde düzenlenen ve Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü
'nün de katıldığı etkinlikte, kursiyerler canlı performans gösterisi yaparak resimlerini tuvallere çizdi, kurs hocaları Emel Erkan, Mesut Yaşar
da katılımcılara teknik bilgi verdi.
Kaymakam Arslanköylü, burada yaptığı açıklamada, sanatçı olmanın tamamen kişinin becerisi ve sabrı ile doğrudan ilgili olduğunu belirterek, "Kişi hangi işi yaparsa yapsın mutlaka sevmesi ve sabretmesi gerekir. Bazen bir resim aylarca zaman alabilir. Bu vesileyle öğrenme şenliğimizde kurs hocalarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Hepsinin ellerine sağlık." diye konuştu.
Kurs hocası Emel Erkan ise öğrenme şenliği kapsamında vatandaşlarla hiperaktif etkinlik yaptıklarını ifade ederek, "Katılımcılarımızla hem resim yapıyoruz hem de onlara teknik bilgi veriyoruz. Böylece yapılan çalışmalara onları da dahil ediyoruz. Onlar da işin zorluğunu, biraz daha sabır gösterirlerse sonuçta nelerin ortaya çıktığını görüyorlar. Bundan sonra artık öğrenme şenliği adı altında kurslarımız açılacak." dedi.
Kaynak: AABahattin Alp Arslanköylü
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