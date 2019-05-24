Ferizli'de şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği

Ferizli
Kaymakamlığınca şehit aileleri ile gazi ve yakınlarına iftar yemeği verildi.
İlçe merkezindeki bir çay bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü
, şehit ve gazilerin vatanın geleceği için gece gündüz hayatları pahasına mücadele verdiğini belirtti.
Onları unutmalarının mümkün olmadığını dile getiren Arslanköylü, "Kendileriyle ne kadar öğünsek azdır. Bugün rahat şekilde uyuyup geziyorsak, şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Şehitlerimizin aileleri, çocukları, her zaman bizlere bırakılan bir emanettir. İftarımıza katılanlara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Programa, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu
, Kolluk Komutanı Jandarma
Üsteğmen Salih Çetinkaya
, İlçe Emniyet Amiri Murat Köksal, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile davetliler katıldı.
Ferizli
, Güncel
Kaynak: AA