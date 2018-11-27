Ferizli'den Kısa Kısa

Feri·zli· i·lçesi·nde, 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı. Ferizli
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nin Tekstil İşverenler Sendikası Halit Narin İlkokulu konferans salonunda düzenlediği programa, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü
, Belediye Başkanı Ahmet Soğuk
, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, STK
temsimcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Arslanköylü, burada yaptığı konuşmada, özellikle köylerde zor şartlar altında çalışan öğretmenlerin küçük beyinlere taze bilgileri aktardığını söyledi.
Çocuklara en güzel örneğin öğretmenleri olduğunu, bu özelliği ile öğretmenlerin diğer memurlardan farklı olduğunu vurgulayan Arslanköylü, "Öğretmen arkadaşlarımızın Öğretmenler Gününü kutluyorum. Bu güzel programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
Daha sonra öğrencilerin hazırladığı 24 Kasım ve öğretmenlerle ilgili şiirler okundu. Tiyatro ve oratoryo gösterilerinin düzenlendiği programda, şarkılar da söylendi.
Emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verilen programda, 24 Kasım ile ilgili düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödülleri takdim edildi.
"Kütüphanedeki kitap sayısını çoğaltacağız"
Yücel Ballık
Ortaokulu Müdürü Vecihi Akbabadan, kütüphanelerindeki kitap sayılarını öğrencilerin isteği doğrultusunda çoğaltacaklarını bildirdi.
Okulda düzenlenen 2018 yılı değerlendirme toplantısında konuşan Akbabadan, Okul Aile Birliği Başkanı Beyhan Adıgüzel'in öğrenciler, veliler ve okul arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.
Kendileriyle paylaşılan sorunları birlikte çözmeye çalıştıklarını anlatan Akbabadan, "Önemli olan öğrencilerimizin daha iyi eğitim almasını, topluma faydalı bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır. Okul aile birliğimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
Akbabadan, kütüphane sorumlusu İlknur Erin'in de öğrencilerle yakından ilgilendiğini belirterek, "Bu ilgiden öğrencilerimiz de biz de memnunuz. Kitap sayılarını öğrencilerimizin isteklerini dikkate alarak çoğaltıyoruz." ifadelerini kullandı.
Okul Aile Birliği Başkanı Adıgüzel ise okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle aile gibi olduklarını aktararak, 2019 yılında yapılacak sosyal ve kültürel etkinlikleri şimdiden hazırladıklarını kaydetti.
Ferizli