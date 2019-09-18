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Ferizli MYO'da akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne bağlı Ferizli MYO'da akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi.

18.09.2019 18:39Ferizli MYO'da akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne bağlı Ferizli MYO'da akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi Ferizli Meslek Yüksekokulu'nda akademik kurul toplantısı yapıldı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ın da katılım gösterdiği toplantıda tüm öğretim elemanları hazır bulundu. Meslek Yüksekokullarının önemine dikkat çeken Rektör Sarıbıyık, okulların SUBÜ'nün ilçelerdeki elleri kolları olduğunu vurgulayarak, MYO yönetimine ve akademisyenlere gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kurulda konuşan Ferizli MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aslan Çoban da teknik ve akademik anlamda yeni döneme hazır olduklarını belirterek, yeni açılan bölümlerle birlikte üniversite ve ilçeye daha önemli katkılarda bulunacaklarını söyledi. - SAKARYA

Sakarya, Ferizli, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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