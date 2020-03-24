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Ferizli ve Söğütlü'de koronavirüs çalışmaları

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele kapsamında kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinosyon Kurulu toplantısı, Kaymakam Esengül Korkmaz Çiçekli başkanlığında yapıldı.

24.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:20
Ferizli ve Söğütlü'de koronavirüs çalışmaları
Sakarya 'nın Söğütlü ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele kapsamında kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinosyon Kurulu toplantısı, Kaymakam Esengül Korkmaz Çiçekli başkanlığında yapıldı.
Kaymakamlık binasındaki toplantıya, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Söğütlü Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı İsmet Yıldız, Söğütlü Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Serkan Çeğen ve kurum müdürleri katıldı.
Çiçekli, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, alınan kararları ilçedeki sivil toplum örgütlerini de katarak, 65 yaş üzerindeki kronik hastalığı bulunan ve tek başına yaşayan vatandaşların yaptıkları müracaatları değerlendirip mahalle muhtarlarını bilgilendirdiklerini belirtti.
Bu kapsamda gereken tedbirlerin alındığını aktaran Çiçekli, 65 yaş üstü olanların evlerinden çıkmaması için kolluk kuvvetleri tarafından uyarı yapılacağını kaydetti.
Başkan Özten de belediye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.
Ferizli İlçe Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Haluk Onay da yaptığı yazılı açıklamada, çalışmalar kapsamında "Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Kurulu ile hareket edildiğini, 65 yaş üstü vatandaşların sık sık evlerinde ziyaret edilip eksiklerinin giderildiğini ifade etti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Sakarya, Ferizli, Çiçekli, Söğütlü, Güncel

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