Haberler » Güncel » Ferman -Hilal Toprak çiftinin mutlu gecesi

Ferman -Hilal Toprak çiftinin mutlu gecesi

Fantezi müziğin sevilen ismi Ferman Toprak, 44'üncü yaş gününü Portaxe Baltalimanı'nda düzenlenen doğum günü partisiyle kutladı.

07.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:51 Ferman -Hilal Toprak çiftinin mutlu gecesi

Başarılı sanatçının bu özel gecesinde sanat ,sosyete,spor,magazin ve iş dünyasından yakın dostları yalnız bırakmadı.Şarkılarınsöylendiği muhteşem gecede, eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.Geceye katılan isimlerarasında Süreyya Yalçın ,Ozan Baran,Selin Ciğerci, Soner Sarıkabadayı, Aslı Hünel, Elif Karlı, Songül Karlı,Murat Kurşun, Seccad Mehmedi ,Ramazan Burak Telli, Lütfü Sapmaz, Tamer Köseoğlu, Yusuf Köksal, Savaş Fatin, Bülent Alıcı,Akın Şatıroğlu,Oğuz Vural ,Ogün Temizkanoğlu gibi çok sayıda ünlü isim vardı.

Sürpriz nikah tazelemeye 20 kişi şahitlik etti

Boğaza nazır mekanda gerçekleşen doğum günü partisinin bir diğer kutlaması da sürpriz nikah tazeleme oldu. Ünlü organizasyoncu Mustafa Bozkurtönderliğinde,Kral fm radyo programcısıAfrikalı Ali sunumu, 20 kişilik şahit ordusuyla nikah tazeleyen Ferman - Hilal Toprakçiftinin heyecanı gözlerden kaçmadı. Pasta keserek geceyi kutlayan mutlu çift, geniş şahit kadrosuyla da objektiflere poz verdi.Eşi Hilal Toprak'ın kendisine en büyük hediyesinin minik kızları olan Adel Su Toprak olduğunu belirten başarılı isim "44 olduk.Daha nicelerini kutlamamızı Allah nasib etsin.Bu gecede yanımda olan olamayan bütün dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.Bir de dev kadro şahitlerle nikahımızı bir sürprizle tazeledik.Güzel bir anı oldu " dedi.

Doğum günü partisinde Ferman Toprak'ı yalnız bırakmayan sanatçı konuklar da tek tek sahneye çıkarak; seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla geceye katılan davetlileri adeta mestetti.


Ferman Toprak, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
20:25   Fabrika basıp etrafa ateş açan zanlı tutuklandıfa ateş açan zanlı tutuklandı
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
20:23   Bakan kurum, cami inşaatının temel atma törenine katıldı
20:23   "Suriye Petrolleri ABD, Rusya ve Bölgesel Aktörlerin Hedefleri" paneli - (1)
20:22   Suşehri'nde öğrencilerin yetiştirdiği marullar hasat edildi
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
19:30   Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
19:13   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı
18:35   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 20:25:55