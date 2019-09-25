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Ferman Toprak Ebru Yaşar'dan ilginç düet

Dada kabare salonda sevenlerinin karşısına çıkan fantezi müziğin sevilen ismi Ferman Toprak, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla kendisini izlemeye gelen hayranlarını coşturdu.

25.09.2019 15:09Ferman Toprak Ebru Yaşar'dan ilginç düet

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren eğlencede Ferman Toprak'ı sosyetenin ünlü çifti Süreyya Yalçın Ozan Baran'ın yanısıraEbru Yaşar ve eşi Necat Gülseven, pop müziğin sevilen ismi Tuğba Özerk de izledi.

"Kırmızı balık" düeti

Gecenin ilerleyen dakikalarda sahneye sanatçı dostu Ebru Yaşar'ı davet eden Ferman Toprak "Ben baba oldum Ebru da anne oldu. Allah herkesin çocuğunu bağışlasın.Vallahi bizim bir dönem evde günlerimiz ekran başında kırmızı balık şarkısıyla geçti" deyince; ikili, sahnede bu çocuk şarkısını beraber seslendirerek ilginç bir düete imza attı.

Düet sonrası Ebru Yaşar "Ben ne yangınlar gördüm " şarkısını seslendirirken ,gecede Tuğba Özerk de söylediği şarkılarla geceye renk kattı.


Ferman Toprak, Tuğba Özerk, Ozan Baran, Ebru Yaşar, Güncel

Kaynak: Bültenler

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