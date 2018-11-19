19 Kasım 2018, 08:20
»»

Eski Beşiktaşlı Fernandes'in Menajeri, Galatasaray'la Görüştü

Portekizli futbolcu Manuel Fernandes'in menajeri Galatasaray'ın kapısını çaldı, Beşiktaşlı eski oyuncunun ara transferde gelebileceğini aktardı.

Galatasaray'da son dönemde yaşananlar, kadrodaki eksikler nedeniyle ara transferde yeni isimlerin takıma katılabileceği söylentileri üzerine menajerler harekete geçti. Sarı-kırmızılıları iyi bir pazar olarak gören futbolcu temsilcileri sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya başladı.

Cim-Bom'a önerilen isimlerden biri de Manuel Fernandes... Beşiktaş'ta iyi bir performans ortaya koyan ancak parasal nedenlerle Lokomotiv Moskova'yı tercih eden Portekizli futbolcunun menajeri Paulo Barbosa'nın, 32 yaşındaki oyuncuyu sarı-kırmızılılara teklif ettiği öğrenildi.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE GALATASARAYLI OLABİLİR

Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2019 Haziran'ında sona erecek olan Fernandes'in, ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebileceği bildirildi. 10 numara pozisyonda Belhanda'dan istediği verimi alamayan sarı-kırmızılıların yıldız oyuncuya yeşil ışık yakabileceği dile getirildi.

Fernandes'in Menajeri Barbosa, "Şu an kasım ayındayız. Devre arasına kadar biraz daha zaman var. Yeni bir kulüp mü bulacağız? FIFA kurallarına göre aralıktan sonra böyle bir hakkımız var. Bizim bazı taleplerimiz vardı, eğer eski teklifi tekrarlarlarsa bunu kabul etmeyeceğiz" demişti.

GALATASARAY HENÜZ YANIT VERMEDİ

Galatasaray ise bu teklif karşısında olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. İlk olarak takımdaki bazı isimleri satarak UEFA Finansal Fair Play sarmalından kurtulmak isteyen Galatasaray Yönetimi, Maicon, Feghouli, Belhanda gibi futbolcuları satabilirse ara transfere yön verebilecek.

Manuel Fernandes,Lokomotiv Moskova,Galatasaray
19 Kasım 2018 Pazartesi 08:20

YORUMLAR (2)
KRALEX: İYİ OYUNCU
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
?: Yas 32. Belki 1 ve ondan sonra performansa gore 1 sene daha uzatilabilir. Fernandes cok yetenekli bir oyuncu kilit pasi atan iyi orta atan sut ceken duran toplari cok iyi kullanan bir oyuncu bence gelsin cunki sneijder den sonra ne selcuk ne belhanda kilit pasi atamiyor daha cok defansif oynuyorlar ben gelmesini isterim ama dedigim gibi uygun sartlar da olursa. Oyle 3 sene yillik da 3 milyon euro alacaksa hic gelmesin.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz