Fernandes Dünyaları İstedi, Galatasaray Masadan Kalktı

Lokomotiv Moskova'da kadro dışı kalan ve adı sıkça Galatasaray ile anılan eski Beşiktaşlı futbolcu Manuel Fernandes'in talep ettiği garanti ücret dudak uçuklattı. Son günlerde adı Galatasaray ile yeniden anılan Fernandes'in Ocak ayında istediği astronomik ücret nedeniyle Florya'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Akşam'da yer alan habere göre; Lokomotiv Moskova'nın Ocak ayında Fernandes'i bedelsiz olarak Galatasaray'a vermeyi kabul ettiği belirtildi. Ancak Manuel Fernandes'in Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon euro garanti para istemesi üzerine bu transferin gündem dışı kaldığı ortaya çıktı. Galatasaray yönetimi ve Teknik Direktör Fatih Terim'in bu talebi fazla astronomik bulup Fernandes'i istediği yüksek ücret nedeniyle liste dışında bıraktıkları belirtildi.

Bu saatten sonra da sezon sonu için bu futbolcunun tekrar gündeme gelmesi beklenmiyor. Fernandes sezon sonu serbest kalacak.