10.07.2019 10:06
Haberler» Spor» Haber

Fernando'dan yönetime: Bırakın gideyim

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Fernando, takımdan ayrılmak için yönetimden izin istedi.

İspanyollar'ın iddiasına göre Sevilla ile anlaşan Fernando, "Ben gelecek sezon İspanya'da oynamak istiyorum. Kolaylık gösterin" önerisi yaptı. Sevilla'nın, Galatasaray'a bu oyuncu için yaptığı teklifi yükselttiği, takas ve para seçeneklerinin de masada olduğu belirtildi.

NAINGGOLAN REDDETTi

İtalyan basını, Inter'in orta saha oyuncusu Raja Nainggolan'nın Galatasaray'a gitmeyi reddettiğini öne sürdü. 31 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusuna, Çin'in Jiangsu Sainty takımından da teklif geldiği, ancak bu öneriye de pek sıcak bakmadığı bildirildi.

IANiS HAGI'YI BARÇA iSTiYOR

Viitorul Köstence Başkanı ve eski Barcelona kaptanı Gica Popescu, Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi, Barcelona'nın istediğini söyledi. Popescu, "Ancak Barcelona'nın teklifi bizi tatmin etmedi. Çünkü Ianis pek çok iyi takımın ilgisini çekiyor. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde büyüyecek" diye konuştu.

Fernando'dan yönetime: Bırakın gideyim

Prenses Norah Bint Saad Al Saud, Spoleto CalcioPrenses Norah Bint Saad Al Saud, Spoleto Calcio'yu satın aldı

Galatasaray forması giyen Yusuf ErdoğanGalatasaray forması giyen Yusuf Erdoğan'a Terim vetosu

Galatasaray, Barcelona, Sevilla, İspanya, Spor

YORUMLAR (4)
MERT ÖREN: Takas olsun Banega gelir Fernando gider.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ŞAPKACI: BUNUN YILDIZLIĞI, AYNI ALİŞAN''IN ÜNLÜ TÜRKÜCÜLÜĞÜ GİBİDİR.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ANKARA: Yıldız a gellll !!!
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HORTLAK: Bu isteğe kimsenin şok olduğu falan yok.fernandonun gitmesini bütün gsliler istiyor çünkü adam istikrarsız.daha istikrarlı bir önliberoya ihtiyacımız var
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
11:09   Kerim Avcı rekabete hazır
11:07   Vali Deniz, yaz spor okullarını ziyaret etti
11:01   CANLI YAYIN DUYURUSU
10:49   Lens'in göbeğine Beşiktaş'tan sert uyarı!
10:45   Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
10:44   Güreş heyecanı yarın İstanbul'da başlıyor
10:43   Dünyanın en iyileri İstanbul'da mindere çıkacak