Fernando, En İyi Brezilyalılar Arasında

Celal Umut Eren
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'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando önemli bir ödül için aday gösterildi. Brezilya basınında yer alan haberlerde, 2018 yılında Avrupa
'da oynayan en iyi Brezilyalı futbolcu ödülünün adayları açıklandı.
Adaylar arasından Galatasaray'da Fernando da yer alıyor. Ayrıca eski Galatasaraylı futbolcu ve şu anda Porto
'da oynayan Alex Telles
de adaylar arasında bulunuyor.
2008 yılından bu yana Neymar
'ın hakimiyetinde geçen ödül arasında 30 aday futbolcu olması da dikkat çekiyor. Avrupa'daki Brezilyalılar arasında en iyi 30 futbolcu arasından bir isim seçilecek.
Listede Neymar, Coutinho
, Gabriel Jesus, Willian
ve Marcelo gibi yıldızlar bulunuyor...
Umut Eren,Galatasaray,Avrupa
09 Aralık 2018 Pazar 16:13