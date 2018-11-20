Fatih Terim, Sakatlıktan Yeni Çıkan Fernando'yu İlk 11'e Koyacak

Atiker Konyaspor ile cuma günü oynanacak maç öncesi alternatifi azalan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen Fernando'yu oynatma kararı aldı. Brezilyalı futbolcu dün antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
MUĞDAT ÇELİK İLK 11'E GİRİYOR
Terim'in, Eren Derdiyok'un tam olarak hazır olmaması nedeniyle Muğdat Çelik'i ön tarafta görevlendireceği öğrenildi. Cim-Bom, Sinan'ın da olmaması nedeniyle forvette Muğdat dışında alternatif kalmadı.
Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdüren sarı-kırmızılılar, ana bölümde sınırlı alanda dörde dört oyunsal formda dayanıklılık oyunu oynandı.
Konyaspor,Fatih Terim