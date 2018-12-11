11 Aralık 2018, 23:46
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Fernando Muslera: Böyle Oynarsak Karşımızda Kimse Duramaz

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, "Bu şekilde oynamamız lazım. Böyle oynarsak karşımızda kimse duramaz." dedi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. hafta maçında Portekiz ekibi Porto'yu Türk Telekom Stadında konuk etti. Karşılaşmayı Porto 3-2 kazandı.Porto'nun gollerini 17. dakikada Felipe, 42. dakikada penaltıdan Marega ve 57. dakikada Oliviera kaydetti. Galatasaray'ın golleri ise 45. dakikada penaltıdan Feghouli ve 65. dakikada Eren Derdiyok'tan geldi. Karşılaşmanın 67. dakikasında Feghouli bir penaltı atışından yararlanamadı.

"BÖYLE OYNARSAK KARŞIMIZDA KİMSE DURAMAZ"

Maç sonunda konuşan Fernando Muslera, "Uzun bir süredir galip gelemiyorduk. O yüzden bugün kazanmak istiyorduk. Galibiyet serisine başlamak istiyorduk ama başaramadık. Ancak taraftarımızla, performansımızla gurur duyuyorum. Son ana kadar mücadele ettik. Bu şekilde oynamamız lazım. Böyle oynarsak karşımızda kimse duramaz." dedi.

Portekiz,Galatasaray,Fernando Muslera
11 Aralık 2018 Salı 23:46



YORUMLAR (22)
MENSCH: Buna türkyenin en iyi kalecisi diyorlar ya daha nediyeyim ismi muslera değil mustafa olsaydı şimdi yerine kaleci ararlardı
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TUNÇ06: OĞLUM YENİLDİN SEN NE DİYORSUNUZ...KRAL ÇIPLAK ...
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TÜPCÜ FİKRET: Kendini Taffarel sandeti galiba, atilan 3 gol den 2 sini rahat cikarirdi, iyi bir kaleci.
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KENAN: Ne içtin sen biri şuna portonun yendiğini söylesin yoksa bunlar gruptan lider çıktık diye konvoy yapacaklar
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KAMU: Doğru söylemiş oyun iyiyse hırs varsa yenilgide olsa kazanımdır.
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