Fernando Muslera: Böyle Oynarsak Karşımızda Kimse Duramaz

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. hafta maçında Portekiz ekibi Porto'yu Türk Telekom Stadında konuk etti. Karşılaşmayı Porto 3-2 kazandı.Porto'nun gollerini 17. dakikada Felipe, 42. dakikada penaltıdan Marega ve 57. dakikada Oliviera kaydetti. Galatasaray'ın golleri ise 45. dakikada penaltıdan Feghouli ve 65. dakikada Eren Derdiyok'tan geldi. Karşılaşmanın 67. dakikasında Feghouli bir penaltı atışından yararlanamadı.

"BÖYLE OYNARSAK KARŞIMIZDA KİMSE DURAMAZ"

Maç sonunda konuşan Fernando Muslera, "Uzun bir süredir galip gelemiyorduk. O yüzden bugün kazanmak istiyorduk. Galibiyet serisine başlamak istiyorduk ama başaramadık. Ancak taraftarımızla, performansımızla gurur duyuyorum. Son ana kadar mücadele ettik. Bu şekilde oynamamız lazım. Böyle oynarsak karşımızda kimse duramaz." dedi.