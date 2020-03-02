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Fernando Muslera, bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlayacak

Yaklaşık 10 senedir ülkemizde futbol oynayan ve duruşuyla herkesin takdirini alan Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, bu ayki maaşının hepsini şehit ailelerine bağışladı.

02.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:58

'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, son kararıyla birlikte taraflı tarafsız herkesin alkışını topladı.

BU AYKİ MAAŞINI ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLAYACAK

Yaklaşık 10 senedir ülkemizde futbol hayatını sürdüren ve karakteriyle ülkedeki herkesin saygısını kazanan Fernando Muslera, bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlama kararı aldı. Muslera'nın bağışlayacağı tutar, 375 bin euro (2.5 milyon TL) olacak.

Muslera'nın bu kararı, sadece Galatasaraylılar tarafından değil tüm Türkiye tarafından takdir edildi.

Fernando Muslera, bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlayacak

Fernando Muslera, Galatasaray, Futbol, Spor


HABER YORUMLARI (22)
EMRE G:fenerbahçeliyim musleranın karekterini çok beğeniyorum helal olsun kardeşimmm
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SPOR X.:ohaaa. bu ne lan. aylık maaşı 2. 5 milyon TL mi.
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ASLI:HELAL OLSUN BAZILARI GİBİ BOŞ SÖZLER İLE PRİM YAPMAYA ÇALIŞMIYOR GERÇEKTEN OLUMLU BİR ŞEY YAPIYOR. İYİ BİR İNSAN AMA YANLIŞ TAKIMDA BEŞİKTAŞIN KALESİNE YAKIŞIRDI.
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BOZKURT:SAYIN MİLLET VEKİLLERİMİZ NE YAPIYOR ACABA, !!!!!
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FB Lİ:Galatasaraya gelmiş geçmiş en karakterli futbolcu. Bir Fb li olarak seviyorum adam gibi adam. .
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ANKARA:ADAM GİBİ ADAM UTANIN 600 VEKİL UTANIN
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ARSLAN:Tam da ben yazacaktım yüreğine sağlık. . ama bizde öyle vekil nerdeeeeee. . .
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MİSAFİR:adam her yerde adamdır.
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İZMİRLİ_35:BİR FENERLİ OLARAK GS DE SEVDİĞİM TEK TOPÇUDUR. . . KARAKTERİ DÜRÜSTLÜĞÜ ALEX DEN FARKI YOKTUR. TEBRİK EDİYORUM KENDİSİNİ
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2.03.2020 15:43:32