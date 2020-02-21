Haberler » Spor » Fernando Muslera'dan Altay Bayındır'a övgü: Efsane olabilir - Spor

Fernando Muslera'dan Altay Bayındır'a övgü: Efsane olabilir

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Altay Bayındır'a övgü yağdırdı. Muslera, "Altay, Volkan Demirel'in yolundan ilerleyerek efsane olabilir. En büyük artısı sakinliği ve soğukkanlılığı" dedi.

21.02.2020 19:55 | Son Güncelleme: 21.02.2020 20:03

9 yıldır 'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, Türkiye'de en beğendiği kalecileri açıkladı. Socrates Dergi'ye konuşan Uruguaylı file bekçisi, "Gelecek adına çok yetenekli kaleciler görüyorum. Bunların başında Fenerbahçe'den ve Trabzonspor'dan Uğurcan'ı sayabilirim. Türk Milli Takımı'nı gelecek on yılı boyunca sorunsuz temsil edebilecek iki kişi olarak görüyorum. Altay, Volkan Demirel'in yolundan ilerleyerek efsane olabilir. En büyük artısı sakinliği ve soğukkanlılığı. Başakşehirli Mert'i de çok beğeniyorum. Takım arkadaşım Okan Kocuk da sürekli oynamaya başladığında, milli takım çok iyi bir kaleci kazanacak" dedi.

MUSLERA'DAN ŞAMPİYONLUK YORUMU

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Muslera, "Ben bunun kulübün yapısıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yüzde 1 bile şampiyonluk şansı varsa, Galatasaray o şansı zorlar. Futbolcusundan personeline herkeste, 'Galatasaray yarıştaysa kazanırız' düşüncesi oluştu. Hepimiz son ana kadar savaşma bilincine sahibiz ve eğer yarıştaysak, bu durum bizi öne çıkarıyor" diye konuştu.

Fernando Muslera'dan Altay Bayındır'a övgü: Efsane olabilir

Fernando Muslera, Volkan Demirel, Galatasaray, Altay, Spor


HABER YORUMLARI (4)
KENAN:Adamsın muslera tek hatan 6sarayda olman
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
NE:sananeeeeeeeeeeeeee
Yayından Kaldır
0 4
Cevap yaz
MEMLEKETİM:Bu dingilde kalecilkden anlamiyor. Iyi kaleci olsa bunu Avrupa kulüpleri cokdan kapmisdi. Galatasaray''da kalecilik yapmasinin tek sebebi Galatasaray''dan aldigi ücreti hicbir Avrupa''nin önde gelen kulüplerinden alamamasidir. Sampiyonlar liginde benmi yedim onlarca golü?
Yayından Kaldır
4 17
Cevap yaz
MEMLEKETTEN OLMAYAN:Ülkenin futbol konusundaki km taşlarından!!! tek söz sahibi!!! her şeyleri bilen uzmanı!!!!!!!!!, yorumunu yapmış. Geriye kalan da kendini yormasın artık.
Yayından Kaldır
3 1
Spor

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 21:31:12