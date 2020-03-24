Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi - Spor

Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi

Fernando Muslera, Uruguay basınına verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıkladı. Muslera sosyal medyadan, "Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan'ın, hükümetin, sağlık bakanının ve bütün sağlık personelinin özverili çalışmasını her geçen gün ekranlardan ve sosyal medyadan takip ediyoruz" dedi.

24.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:14

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Muslera, Uruguay basınına verdiği röportajın bir kısmının yanlış anlaşıldığı gerekçesiyle sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Muslera'nın Instagram'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Herkese Merhaba. Dünya olarak Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde. Sosyal medya da gördüğüm kadarıyla yaptığım bir ropörtajda kullandığım sözlerim tamamen yanlış anlaşılmış. Dinine çok bağlı bir insan olarak dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam söz konusu olamaz. Dünya olarak Korku ve Şüphe dolu bir dönemden geçiyoruz. 9 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve hayatımı bu güzel ülkede kazanıyorum ve burayı hep 2. ülkem gibi görüyorum. Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan'ın, hükümetin, sağlık bakanının ve bütün sağlık personelinin özverili çalışmasını her geçen gün ekranlardan ve sosyal medyadan takip ediyoruz. Sağlık konusu spordan, futboldan ve her şeyden daha önemli ve değerlidir. Bütün kalbim ve dualarım Sizlerle... Sabırlı olalım ve Evde kalalım... Sizleri çok seviyorum #evdekal"

Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi

"HER GÜN NEREDEYSE 300 YENİ VAKA ORTAYA ÇIKIYOR"

Fernando Muslera, Uruguay basınına "Teknik Direktör Fatih Terim ve Başkan Yardımcısı Albayrak'ın testinin pozitif çıktı. Geçen hafta çarşamba günü hepimize test yaptılar. Abdurrahim Albayrak ile iki haftadan daha önce uzun süre önce görüşmüştük. Ancak, onunla görüşen sportif direktör ile sık sık konuşuyoruz. Bizim çeviri işlerimizi sürekli sportif direktör yapıyor. Her gün neredeyse 300 yeni vaka ortaya çıkıyor. İtalya, bugün ilk defa vaka sayısını düşürmeyi başardı. Bunu da karantinaya borçlular. Bu hastalığı ya eve taşıdıysam diye düşünüyorum bazen, aileme bakıyorum ve her şey bir anda travmatik oluyor. Yaza doğru gidiyoruz ve iklim değiştiği için biraz alerjim artıyor. Burnum sürekli kaşınıyor ve hapşırıyorum. Bu önceden de vardı ama şimdi koronavirüs semptomu gibi geliyor. Kulübün tavsiyesi Türkiye'de kalmamız. Doktor bize seyahatlerin çok büyük problem çıkarabileceğini söyledi. Bu nedenle Türkiye'de kalmaya karar verdik." açıklamasında bulunmuştu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Fernando Muslera, Erdoğan’ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi
Etiketler : Fernando Muslera, Uruguay, Spor

Haberin Videosu :

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Spor Manşet

Haberler

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı! Spor
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı!
BB Erzurumspor’un eski oyuncusu şehit oldu! Spor
BB Erzurumspor'un eski oyuncusu şehit oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Terim’e geçmiş olsun telefonu Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun telefonu
Koronavirüs, Fenerbahçe’nin planını suya düşürdü Spor
Koronavirüs, Fenerbahçe'nin planını suya düşürdü
Galatasaray efsanesinden Tümer Metin’e sert tepki Spor
Galatasaray efsanesinden Tümer Metin'e sert tepki
G.Saray yöneticisi, korona testi sonrası 24 saat hastanede kalacak Spor
G.Saray yöneticisi, korona testi sonrası 24 saat hastanede kalacak
Fatih Terim’in tedavi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi Spor
Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi
Koronavirüs için spora ara verip hemşireliğe geri döndü Spor
Koronavirüs için spora ara verip hemşireliğe geri döndü

Son Dakika Spor Haberleri

18:35: Koronavirüs testi yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sonuçlar çıkana kadar koruma amaçlı... - Spor 18:28: Test yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı - Spor 18:26: İspanya'da corona virüs nedeniyle buz pateni pisti morga dönüştürüldü! - Spor 18:21: Fulya Terim, Türkiye'ye döndü - Spor 18:15: BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu - Spor 17:48: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı - Spor 17:31: Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü - Spor 17:13: Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki - Spor 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading