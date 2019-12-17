Fernando Muslera, Gökhan Çıra'ya saldırdığı iddialarına yanıt verdi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu skorla Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselmiş oldu. Maçın bitiminin ardından iki takım futbolcuları birbirine girdi.

İddiaya göre Muslera, 2-0 biten ilk maçın ardından Türk Telekom Hatırası yazısıyla fotoğraf paylaşan Gökhan Çıra'nın yanına giderek "Ne oldu, ne oldu konuşsana" dedi. Bu söz sonrası iki isim yumruk yumruğa kavga etmeye başladı.

MUSLERA: SADECE SAYGI DUYMASINI İSTEDİM

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Tuzlaspor'da forma giyen Gökhan Çıra'ya saldırdığı yönündeki iddialarla ilgili yayıncı kuruluşa açıklama yaptı. Muslera, "Futbola başladığım ilk günden beri öğrendiğim şey, oynadığım kulüplere saygı göstermek. Biliyorsunuz, rakipte oynayan bizim altyapımızdan çıkan bir oyuncu ilk maçtan sonra saygısızlık yaptı. Ben maçtan sonra yanına gidip bu camiaya saygı duymasını söyledim. Madem böyle bir iddia ortaya atıyorlar, görüntülerle kanıtlasınlar. En ufak bir şekilde bir video, bir görüntü gösteremezler" ifadelerini kullandı.