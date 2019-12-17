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Fernando Muslera, Gökhan Çıra'ya saldırdığı iddialarına yanıt verdi

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Tuzlaspor'da forma giyen Gökhan Çıra'ya saldırdığı yönündeki iddialara ilişkin, "Gökhan Çıra'ya sadece saygı duymasını söyledim. Olayla ilgili en ufak bir şekilde bir video, bir görüntü gösteremezler" dedi.

17.12.2019 23:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:46

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında , deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu skorla Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselmiş oldu. Maçın bitiminin ardından iki takım futbolcuları birbirine girdi.

İddiaya göre Muslera, 2-0 biten ilk maçın ardından Türk Telekom Hatırası yazısıyla fotoğraf paylaşan Gökhan Çıra'nın yanına giderek "Ne oldu, ne oldu konuşsana" dedi. Bu söz sonrası iki isim yumruk yumruğa kavga etmeye başladı.

MUSLERA: SADECE SAYGI DUYMASINI İSTEDİM

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Tuzlaspor'da forma giyen Gökhan Çıra'ya saldırdığı yönündeki iddialarla ilgili yayıncı kuruluşa açıklama yaptı. Muslera, "Futbola başladığım ilk günden beri öğrendiğim şey, oynadığım kulüplere saygı göstermek. Biliyorsunuz, rakipte oynayan bizim altyapımızdan çıkan bir oyuncu ilk maçtan sonra saygısızlık yaptı. Ben maçtan sonra yanına gidip bu camiaya saygı duymasını söyledim. Madem böyle bir iddia ortaya atıyorlar, görüntülerle kanıtlasınlar. En ufak bir şekilde bir video, bir görüntü gösteremezler" ifadelerini kullandı.

Tuzla-G.Saray maçı sonrasında yumruklar havada uçuştu!Tuzla-G.Saray maçı sonrasında yumruklar havada uçuştu!

Tuzla-G.Saray maçı sonrasında yumruklar havada uçuştu!Tuzla-G.Saray maçı sonrasında yumruklar havada uçuştu!

Fernando Muslera, Gökhan Çıra'ya saldırdığı iddialarına yanıt verdi

Fernando Muslera, Galatasaray, Gökhan Çıra, Spor


HABER YORUMLARI (7)
KSK Lİ MESUT:BEYLER TARAFLI TARAFSIZ HERKES MUSLERAYI TANIR. KAÇ YILDIR ÜLKEMİZDE, HERHANGİ BİR SAYGISIZLIĞINI GÖRDÜNÜZ MÜ? ÜLKEMİZİN EKMEĞİNİ YEDİ BİR KERE BİLE BAYRAĞIMIZA ÜLKEMİZE LAF ETMEDİ ETTİRMEDİ. . . ŞİMDİ GÖKHAN DENEN ŞAHIS ALMANYA PASAPORTU VERSİN ÜLKEYİ SATAR. . . EKMEĞİ YEDİĞİ GS YE DÜŞMANLIĞINI ANLAYAMIYORUM. . .
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BAM BAM...:MUSLERAYA TEZGAH KURUYORLAR TFF BUNU ARAŞTIRMALI BU GOKHAN CIRAYADA OYLE BIR CEZA VERİLMELİKİ CIRA GİBİ YANSIN.FATİH TERİM HAKKINDA SOYLEDİKLERİ HİÇ HOŞ DEĞİL YAZIK. TFF GOREVE.
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TUZCU:Goog a adam yaz. muslera çıkar. Gokheen yaz bakim ne çıkacak
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ES ES:Adam gibi adam muslera
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DİYORSUN, , , , , , , ,
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TS61:Muslera ts tye gelmesini istediğim aadam. Yapmaz.
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BJKLİ:Ya bir tarafta muslera bir tarafta g.çıra. yorum yok.
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