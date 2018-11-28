28 Kasım 2018, 23:24
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Fernando Muslera: Moralim Çok Bozuk, Sinirliyim

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Lokomotiv Moskova maçı sonrası konuştu. Muslera, "Üzgünüm. Moralim çok bozuk, biraz da sinirliyim." dedi.

Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray, son maçlar öncesi gruptan çıkma şansını kaybetti. Lokomotiv Moskova'ya galibiyeti getiren golleri Krychowiak ve Ignatyev kaydetti.

Maç sonunda konuşan Muslera şu ifadeleri kullandı:

"Çok önemli bir maça çıktık. Her şey bizim elimizdeydi. Kaderimizi belirleyecektik ama istemediğimiz bir sonuçla dönüyoruz. Aslında pozisyona da girdik ama değerlendiremedik. Havaya parantez açabiliriz. Alışık olmadığımız bir havada oynadık. Yine pozisyonlar bulduk. Defansif anlamda biraz agresif olmalıyız. Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de. Üzgünüm, moralim çok bozuk. Biraz da sinirliyim, buradan galibiyetle dönmek istiyorduk. Şimdi son maçı odaklanacağız."

Lokomotiv Moskova,Galatasaray,Fernando Muslera
28 Kasım 2018 Çarşamba 23:24



YORUMLAR (12)
GERCEK TURK: moskova nin yenmesine sevinenin turklugun den kusku duyarım
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SENDAİ: Kısa aşklar için haberlerde boy gostermeler..işte bizim futbolcular çok başarılar bu hususta..yiğidi öldür hakkını ver..:))
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SENDAİ: Bizim takımların kaderi bu...hoş bizim takimlar her ne kadar şampiyonlar ligi gruplarına kalsada hesapları her zaman elenip Avrupa ligi oldu...hoş orada da hiç başarılı olamıyorlar ya...! Ancak astronomik rakamlarla transferler ile kendilerini duyurular...kısa aşklar için
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SERTAÇ: Ön elemede elenenler lütfen yorum yapmasın.
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KIRMIZI: Yine mi kırmızı yediniz :)
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