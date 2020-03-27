Fernando Redonda ve Isco'nun Madrid Formasıyla Attığı İlk Goller
Real Madrid'in eski Arjantini ön liberosu Fernando Redondo, Madrid ekibiyle ilk golünü Dinamo Moskova ile oynanan ve Real Madrid'in 4-0 galip geldiği Avrupa Kupası maçında kaydetmişti. 2013 yılında Madrid'e katılan Isco ise ilk golünü 2013 yılında oynanan ve Real Madrid'in, Real Betis'i 2-1 mağlup ettiği maçta kaydetmişti.
27.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:32
Real Madrid'in eski Arjantini ön liberosu Fernando Redondo, Madrid ekibiyle ilk golünü Dinamo Moskova ile oynanan ve Real Madrid'in 4-0 galip geldiği Avrupa Kupası maçında kaydetmişti. 2013 yılında Madrid'e katılan Isco ise ilk golünü 2013 yılında oynanan ve Real Madrid'in, Real Betis'i 2-1 mağlup ettiği maçta kaydetmişti.
Kaynak: Dugout
Etiketler: Real Madrid, Real Betis, Madrid, Isco, Spor