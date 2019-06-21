21.06.2019 10:14
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Fernando Torres'ten yeşil sahalara veda

Fernando Torres

Son olarak Japonya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sagan Tosu'da forma giyen İspanyol yıldız futbolcu Fernando Torres, yeşil sahalardan emekliye ayrıldı.

Son olarak Japonya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sagan Tosu'da forma giyen İspanyol yıldız futbolcu Fernando Torres, yeşil sahalardan emekliye ayrıldı.
Emeklilik kararını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyuran 35 yaşındaki futbolcu, "Önemli bir açıklama yapacağım. Heyecan dolu geçen 18 yılın ardından, futbol kariyerimi noktalama zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
Fernando Torres, pazar günü Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenleyeceği basın toplantısıyla emeklilik kararının gerekçelerini açıklayacağını da belirtti.
Futbol kariyeri boyunca Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea ve Milan gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giyen İspanyol santrfor, geçen yıl Japonya temsilcisi Sagan Tosu'ya transfer olmuştu.
İspanya Milli Takımı'nda 110 karşılaşmada 38 kez ağları sarsarak 2 kez Avrupa ve bir kez dünya şampiyonluğu yaşayan Torres, kulüp kariyerinde ise 1 Şampiyonlar Ligi ve 2 Avrupa Ligi kupası kazandı. İspanyol oyuncu, kulüp kariyeri boyunca 706 maçta 252 kez ağları sarstı.
Kaynak: AA
Japonya, Futbol, Fernando Torres, Spor

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