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Fernerbahçe teste giriyor!

Fenerbahçeli futbolcular ile teknik ve idari çalışanlar, tesislerde koronavirüs testine giriyor.

25.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:18
Fernerbahçe teste giriyor!
Fenerbahçeli futbolcular ile teknik ve idari çalışanlar, tesislerde koronavirüs testine giriyor.

Tüm dünyada etkisini gösteren ve son günlerde spor camiasından da birçok isme bulaşan koronavirüs için Fenerbahçe Kulübü harekete geçti. Sarı-lacivertli futbolcular ile idari ve teknik ekip, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde numune vererek teste tabi tutulacak.

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse de test öncesi tesislerde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, taramaların başladığını bildirdi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Spor

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