Ferrari 488 Pista Karşınızda

CARMEDYA.COM – Tüm dünyada spor otomobilin simgelerinden biri olan Ferrari , 488 Pista modeliyle dünyanın önde gelen dergilerinden, BBC Top Gear tarafından "Yılın Süper Otomobili Ödülü"ne layık görüldü. Bu ödülle birlikte BBC Top Gear tarafından 16'ncı kez ödül alan Ferrari, 710 HP gücündeki 488 Pista ile büyük bir başarıya imza atmış oldu.Otomotiv endüstrisinin prestijli dergilerinden BBC Top Gear, Ferrari'nin 488 Pista modelini, "Yılın Süper Otomobili Ödülü'ne layık gördü. Bu sayede İtalyan marka, dergiden 16'ncı kez ödül almış oldu. Çift turbo beslemeli, 710 HP gücündeki motoru ve yol tutuş kabiliyeti, jüri üyeleri tarafındanolumlu karşılanan 488 Pista, bu yıl aldığı 4'üncü uluslararası ödülünü aldı. Jüri üyeleri, 488 Pista ile ilgili olarak "Pista, doğuştan bir oyuncu; boyalarını sürmüş, sürekli spot ışığı altında olmak isteyen bir savaşçı" yorumunda bulundu.488 Pista HakkındaFerrari 488 GTE ve 488 Challenge yarış otomobillerinden türetilen 488 Pista, 488 GTB'den 90 kg daha hafif olan 1.280 kg'lık ağırlığına karşın 50 HP daha fazla güç üreten motoruyla da dikkat çekiyor. 2016 ve 2017 yıllarında Engine of the Year (Yılın Motoru) ödülünü kazanan bu motor, 488 Pista'da litre başına 185 HP güç üretirken, otomobilin 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,85 saniyede ulaşmasını sağlıyor. 340 km/s son hıza ulaşan 488 Pista'da gerçekleştirilen aerodinamik eklentiler sayesindeyse, yere basma kuvveti 488 GTB'ye göre yüzde 20 artırılmış. Yol tutuş ve fren konusunda modele yol katettiren F1-Trac, manyetoreolojik süspansiyon sistemi, E-Diff3 diferansiyel kilidi ve dünyada ilk kez kullanılan, kaliper fren basıncını ayarlayan özel bir yazılıma sahip Ferrari Dynamic Enhancer sistemi de 488 Pista'nın sürüş keyfini arttırıyor.