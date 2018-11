CARMEDYA.COM – Ferrari Challenge Serisi, bu yıl da nefes kesen anlara sahne oldu. Monza Pisti'nde gerçekleşen sezonun son yarışında Murat Çuhadaroğlu, gösterdiği başarılı performansta topladığı puanlarla kendi klasmanında 1'inciliğini ilan etti.2015 yılından bu yana 4 sezonda 47 yarışta start alan ve bu sezon 11 kez podyum gören Çuhadaroğlu, 488 Challenge'ı ile aldığı 208 puanla ülkemizi gururlandırdı. "Ferrari Challenge" özel organizasyonu, bu yıl da kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. 1993 yılından bu yana düzenlenen Ferrari Challenge, ruhunda yarışma aşkı bulunan Ferrari kullanıcılarına özel hazırlanan tek aktivite olmasıyla dikkat çekiyor. Asya Avrupa ve Amerika olmak üzere üç ayaktan oluşan Ferrari Challenge Serisi'nde yarışan Murat Çuhadaroğlu, sezonun Monza'da koşulan son yarışı olan, Coppa Shell Am Europe'ta kendi klasmanında birinciliğini ilan etti.208 Puan topladıSezon boyunca çok iyi bir performans gösteren ve 488 Challenge ile toplamda 208 puan alan Murat Çuhadaroğlu "Mücadelenin çok yüksek seviyede olduğu Ferrari Challenge'ta kendi klasmanımızda birincilik koltuğuna oturmak ve ülkemizin bayrağını dalgalandırmak gurur verici; 488 Challenge gerçekten büyüleyici, safkan bir yarış otomobili" yorumunda bulundu. 2015 yılından bugüne kadar toplam 4 sezonda 47 farklı yarışa katılan Çuhadaroğlu'nun 5 yarışta galibiyeti bulunuyor.The post Ferrari Challenge'ta Türk Bayrağı dalgalandı! appeared first on Carmedya.