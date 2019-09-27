Ferrari'den F8 Spider Sürprizi!

Ferrari, F8 Spider'ı tanıttı. Tarihteki en başarılı V8 motor ile donatılmış olan orta-arkadan motorlu yeni nesil üstü açılabilen spor otomobil F8 Spider, 1977 yılında 308 GTS ile başlayan üstü açık V8 motorlu spor otomobillerin özel ve prestijli çizgisinin son halkasını oluşturuyor.

Ferrari 488 Pista Spider'ın yerini alan F8 Spider, yeni V8 motoruyla performans çıtasını yeni bir seviyeye taşıyor.

Ferrari, yeni modeli F8 Spider'ı gün ışığına çıkardı. Ferrari 488 Spider'ın yerini alacak olan F8 Spider, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında üst üste 4 kez "Engine of the Year" ödülü ve "Son 20 Yılın En İyi Motoru" ödülüne layık görülen 3902 cc hacmindeki turbo beslemeli 720 HP'lik motorla donatılacak.F8 Spider; 488 Spider'a göre 20 kg daha hafif olmasının yanında 488 Spider'a göre 50 HP daha fazla güç üreten motoruyla sadece daha etkin bir aerodinamiğe sahip olmakla kalmıyor. Model aynı zamanda Side Slip Angle Control (yanal kayma kontrol) sisteminin yeni 6.1 versiyonuyla yollara çıkıyor.

Daha fazla güç daha fazla performans!

Ferrari'nin V8 motoru özellikle orta-arkadan motorlu iki koltuklu versiyonlarda; otomotiv dünyasında sportifliğin ve sürüş keyfinin özü olarak kabul ediliyor. Bu mimariyi 40 yılı aşkın bir süredir kullanmaya devam eden Ferrari, bu süre içerisinde ideal ağırlık dağılımının getirisi olarak mükemmel yol tutuş dinamiklerini kullanıma sunarken zaman içerisinde sürekli olarak teknolojisini geliştirmeye devam ediyor. Motor mühendisliğinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil eden 3902 cc hacimli motor 8000 d/d'da 720 HP güç ve 3250 d/d'da 770 Nm tork üretiyor. Litre başına 185 HP güç üreten motorun en güçlü yönlerinden biri arasında markaya özgü benzersiz ses yer alırken, turboda sıfır kayıp özelliği ve yüksek güç üretimi Maranello motorlarının geleneğini koruyor. Sürücüsüne üstün sürüş dinamikleri sunan yeni F8 Spider, alt devirlerden itibaren yüksek çekiş gücü ile Manettino'nun RACE modu ile etkinleşen ve limitlerde daha kontrollü bir sürüş sunan Ferrari Dynamic Enhancer (FDE+) dahil üstün sürüş dinamikleri çözümleri sayesinde, benzersiz yol tutuş dinamikleri ve sürüş deneyimini beraberinde getiriyor.

488 Spider'a göre 50 HP daha fazla güç üretmek için yeni emme manifoldu doğrudan 488 Challenge modelinden alındı. Hava girişleri yanlardan arkaya doğru kaydırılarak emme manifoldu ile birleştirildi. Böylece olası kayıpların önüne geçilirken hava doğrudan motora ulaştırılıyor ve bu sayede güç artışı sağlanıyor. Ayrıca hava akımı arka spoylerin şeklinin yarattığı dinamik basınçtan da faydalanıyor. Adaptive Performance Launch (Performanslı Kalkış Sistemi) hızlanma anında aracın tutunma seviyesini analiz ediyor ve mümkün olan en yüksek tutunma seviyesini tesis etmek üzere elektronik sistemleri kullanarak tekerleklere aktarılan torku optimize ediyor ve boşa dönen tekerleğe aktarılan torku kısıtlıyor.

Devir sınırlayıcısı, motorun performansının daha etkin kullanımına yönelik bir başka önemli uygulama olarak öne çıkıyor. Bu uygulamada maksimum devir sayısına yaklaşırken motor devri kademeli olarak kısıtlanmıyor doğrudan kırmızı çizginin bulunduğu 8000 d/d'da güç kesiliyor. Böylece dinamik sürüş açısından daha yüksek devirlere ulaşılıyor ve tur zamanları iyileşiyor. Tüm devirlerde etkin olan Ferrari Değişken Tork Yönetimi stratejisi, gelişmiş ve üstün yol tutuş özelliklerine katkı sağlıyor. Otomobilin aşırı sportif ruhuna uyum sağlamak için tüm tork eğrileri, kırmızı çizgiye kadar güçlü ve etkili bir hızlanma hissi vermek üzere yeniden ayarlandı. F8 Spider, 488 Spider modeline göre yüzde 10 daha fazla tork sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bu torku daha düşük devirlerde üretiyor.

488 Pista'dan transfer edilen önlemler sayesinde F8 Spider'ın motoru 488 Spider modeline kıyasla 18 kg daha hafif olmasıyla da dikkat çekiyor. Titanyum kollar, krank mili ve volan gibi sabit olmayan hareketli parçaların ağırlığının azaltılması motor devrinin daha hızlı yükselmesine yardımcı oluyor. Dönen kütlelerin ağırlığındaki düşüşler atalette yüzde 17 azalma sağlıyor. Böylece motor düşük devirde çok daha çabuk üst devirlere çıkarak üstün bir performans sunabiliyor. 488 Challenge modelinden alınan egzoz manifoldu 9,7 kg ağırlık avantajı sağlıyor. Yeni homologasyon normlarını karşılamak üzere egzoz sistemine bir benzin partikül filtresi dahil edilirken, egzoz sisteminin geometrisi markaya özgü o sesi üretmeye devam ederek maksimum performans sunmak üzere gözden geçirildi. Gücün artması, ağırlığın azalması ve aerodinamik verimliliğin iyileşmesi sayesinde genel performans 488 Spider modeline göre artıyor. Daha iyi bir dönüş açısı sağlayan yeni jenerasyon direksiyon simidi kadar 6.1 sürümü ile devreye giren SSC konseptine entegre yeni Ferrari Dynamic Enhancer Plus gibi gelişmiş elektronik sürüş destek sistemleri, daha kontrollü ve daha güvenli bir sürüş tesis etme noktasında sürücünün hayatını kolaylaştırıyor ve benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor. 6.0 sürümünden 6.1 sürümüne geçiş, aynı zamanda Ferrari Dynamic Enhancer sisteminin (FDE+) Manettino'nun RACE pozisyonunda da etkin olması anlamına geliyor. Side Slip Control ise özellikle limitlerde daha kontrollü bir sürüş sağlıyor. Ferrari Styling Centre tarafından tasarlanan F8 Spider, F8 Tributo ile başlatılan ve yüksek performanslı modellerde Ferrari'nin karakteristik çizgisini oluşturacak yeni tasarım çizgisini devam ettiriyor. Üstü açık bir otomobil tasarlarken tavan tercihi otomobilin genel görünümünde önemli bir rol üstleniyor. Ferrari son yıllarda sağlamış olduğu konfor avantajı nedeniyle bir hard top tercih ediyor. Dolayısıyla tasarım aşamasında RHT (açılabilir Hard Top) tavan F8 Spider'ın tasarım çizgisinde önemli bir rol alıyor. Küçük ve hafif tavan, ikiye katlanarak motorun üstündeki konuma yerleşiyor. Açılabilir Hard Top tavan sistemi 45 km/s'ye kadar hızlarda hareket halindeyken de açılabiliyor veya kapanabiliyor.

Görkemli dış tasarım ve aerodinami!

Ferrari Styling Center, yeni F8 Spider modelini tasarlarken F8 Tributo'nun karakteristik tasarım çizgisine sadık kalarak onu daha da geliştirmeye odaklandı. Tasarımcılar bunu yaparken efsanevi Ferrari V8 motorunun üstün performansını yansıtan, ama aynı zamanda tarihteki efsanevi orta-arkadan motorlu Ferrari modellerine gönderme yapan bir tasarıma hayat verdi. Sonuç olarak ortaya son derece özgün ve aerodinamik açıdan güçlü bir otomobil çıktı.

Ön bölüme markanın karakteristik S-Duct mimarisi damgasını vururken bazı detaylar aerodinamik açıdan daha da iyileştirildi. Daha kompakt boyutlu yatay LED farlar buna iyi bir örnek olurken aynı zamanda arka spoyler de baştan aşağı yeniden tasarlandı. Daha büyük olan spoyler, stop lambalarının etrafını sarıyor ve görsel olarak da otomobilin ağırlık merkezini düşürüyor. İki adet yuvarlak stop lambası tasarımı görsel olarak 308 GTB gibi ilk sekiz silindirli modellere gönderme yapıyor. F8 Spider, Ferrari'nin GT ve Challenge modellerinde kullanılan en güncel ve gelişmiş aerodinamik çözümleri kullanıma sunuyor. Örneğin F8 Spider modelinde, 488 Pista Spider modelinden farklı olarak, arkaya açılı bir ön radyatör kullanılıyor. Bu sadece etkin bir soğutma sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yere basma kuvveti üretmek için kullanmak üzere alan kazandırıyor. Radyatör ve ön tekerleklerden çıkan hava akımları yere basma kuvvetini arttırırken sürtünmeyi azaltmak üzere yönlendiriyor. Böylece otomobilin genel verimliliğinde 488 Spider modeline kıyasla yüzde 10'luk bir iyileşme elde ediliyor.

7 yıl uzatılmış garanti!

Ferrari'nin yedi yıllık uzatılmış garanti programıyla taçlanan benzersiz müşteri hizmetleri odaklı yaklaşımı, F8 Spider için de sunuluyor. Otomobilin ömrünün ilk yedi yılında yapılan tüm düzenli bakımı kapsayan garanti programı, ikinci el alımları da kapsıyor.