Haberler » Spor » Ferrari, Leclerc'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı - Spor

Ferrari, Leclerc'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Formula 1 takımlarından Ferrari, Monakolu pilotu Charles Leclerc ile 2024 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı.

23.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:10 Ferrari, Leclerc'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı
Formula 1 takımlarından , Monakolu pilotu Charles Leclerc ile 2024 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı.
Takımdan yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki sürücünün 2022 sezonunun ardından bitecek kontratı 2 yıl uzatıldı.
Leclerc, F1 kariyerine başladığı 2018'de Alfa Romeo Sauber takımıyla pilotlar klasmanını 13. sırada tamamlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Ferrari'deki ilk sezonu 2019'da 2'si birincilik olmak üzere 10 kez podyuma çıkan Leclerc, 7 kez de "pole "pozisyonu"nu kazanmıştı.

Ferrari, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:02   Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı ciddi - Spor
17:00   Eskişehirspor Boluspor hazırlıklarına başladı - Spor
17:00   Ferrari, Leclerc'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı - Spor
17:00   Bursaspor'da şok istifa - Spor
17:00   Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları - Spor
16:12   Tudor geri döndü, yeni takımına imzayı attı - Spor
16:08   PFDK, Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza verdi - Spor
15:57   2019 yılında Türkiye'de haberlere en çok konu olan sporcu belli oldu - Spor
14:24   Ahmet Nur Çebi, derbi sonrası isyan etti: Skandal, rezalete dönüştü - Spor
14:02   Selçuk İnan "Buraya kadar" diyor! Kararı belli oldu - Spor
23.12.2019 17:10:37